台湾货币市场：6月18日及本提存期资金预期变化一览表

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透台北6月18日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,323.75亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部增额发行10年期103甲6期公债，金额400亿台币。 -------------------------------------------------------------- 宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)1,247.35亿台币 06/19 2,195.8亿台币 06/20 756亿台币 06/23 4,262.5亿台币 06/24 1,828.65亿台币 06/25 3,470.80亿台币 06/26 4,376.50亿台币 06/27 2,861.70亿台币 06/30 43亿台币 07/01 4,739.10亿台币 07/02 2,690.80亿台币 07/03 4,022.50亿台币 --国库券到期200亿台币 7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/27: 财政部标售发行五年期103甲9期公债，金额预计350亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 董永年)
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%