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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 09:29 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在亚洲盘小跌，但多头讯号强劲

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* 昨日呈现十字星，创下1.7011的趋势高位，亚洲盘初小跌15个点子

* 五日、10日和20日移动均线小升，波林格区间扩大，多头趋势确立

* 若升破1.7000，则上看2009年趋势高位1.7044，之后是2007/9年跌势的50%回档位1.7331

* 伦敦盘1.6960/1.7011区间为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/jyp22w(完) 　　
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