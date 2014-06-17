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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 09:50 BJT

澳洲央行：将在一段时间内维持低利率政策，因前景不确定--会议记录

虽然最近几个月聘雇需求已经好转，但澳洲央行预计未来数月就业仅会温和增长。

同样地，今年第一季澳洲经济以较快的3.5%年增率扩张，但这是因为出口跳升的贡献，澳洲央行认为此情况难以持续。

会议记录也指出了5月联邦政府公布严格预算的影响。

政府未来两年的支出计划收紧，基本符合预期，但在两年后“更大规模的财政整固将比先前预期的时间更早出现，”央行称。(完) (编译 杜明霞/李春喜/李婷仪 审校 徐文焰/白云)
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