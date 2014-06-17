澳洲央行：将在一段时间内维持低利率政策，因前景不确定--会议记录

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
虽然最近几个月聘雇需求已经好转，但澳洲央行预计未来数月就业仅会温和增长。
同样地，今年第一季澳洲经济以较快的3.5%年增率扩张，但这是因为出口跳升的贡献，澳洲央行认为此情况难以持续。
会议记录也指出了5月联邦政府公布严格预算的影响。
政府未来两年的支出计划收紧，基本符合预期，但在两年后“更大规模的财政整固将比先前预期的时间更早出现，”央行称。(完) (编译 杜明霞/李春喜/李婷仪 审校 徐文焰/白云)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。