澳洲央行：将在一段时间内维持低利率政策，因前景不确定--会议记录

虽然最近几个月聘雇需求已经好转，但澳洲央行预计未来数月就业仅会温和增长。

同样地，今年第一季澳洲经济以较快的3.5%年增率扩张，但这是因为出口跳升的贡献，澳洲央行认为此情况难以持续。

会议记录也指出了5月联邦政府公布严格预算的影响。