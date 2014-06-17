更新版 1-中国公开市场：单日净投放大幅缩量，对冲定向降准央行操作仍不脱谨慎

* 公开市场单日净投放量较上周同期缩减九成

* 定向降准释放流动性强化市场宽松预期

* 公开市场适度减少投放或为对冲流动性宽松

* 资金面预期平稳，半年末料不会有大波动 (新增市场评论和更多细节)

路透上海6月17日 - 中国央行公开市场周二继续正回购操作，但因到期资金偏少，单日净投放较上周同期大幅缩减九成，至50亿元人民币。市场人士表示，央行或考虑到定向降准释放流动性，适度减少公开市场投放量；虽当前半年末时点在即，但料资金面将不会有大的风波。

他们并认为，在定向降准实际投放资金强化市场宽松预期的背景下，临近半年末时点，公开市场减少投放也表明央行谨慎含蓄的调控态度，令机构对未来宽松政策力度预期产生差异。若资金面无恙，短期内正回购或仍将维持地量操作。

南京证券固定收益分析师杨浩指出，单从操作量来看，考虑到本周到期资金才650亿元，今日净投放量偏少，但是资金利率稳定，也没有多大影响，“央行很含蓄啊，市场需要更多的信号来确认宽松的力度，互猜，用现在流行的话说有政策预期差。”

上海一银行交易员表示，今天的正回购量略超预期，可能是央行认为已经定向降准了，所以公开市场少放一点。

“这个时点，这样子我也不清楚，也许是觉得市场最近理解的太过了？提醒提醒？”另一银行交易员亦表示困惑。

央行公告显示，公开市场今日进行的300亿元正回购操作，仍为28天期品种，中标利率继续持平于4.0%。本周公开市场将有650亿元资金到期投放，全部为正回购到期，其中周二到期350亿元，据此计算单日净投放50亿元。

杨浩并解释认为，公开市场可以控制资金投放节奏，保持当下资金稳定，多余部分可以滚动操作到后面；而少发和暂停正回购的信号意义有很大不同，市场对未来的宽松力度存疑。

“吃不准啊，央行欲遮还羞，现在还是预期管理为主，如果经济扛不住了，就只能刺激了，定准的范围一步步扩大，目测就变成全面降准了。”他说。

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行稍晚则在微博上明确，包括国有及股份制银行均在降准范围内，并强调定向降准的范围并没有扩大。

为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，央行公开市场上周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 300

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 650

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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