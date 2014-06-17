全球金属：LME计划推出螺纹钢及废钢新合约

路透伦敦6月16日 - 伦敦金属交易所(LME)周一称，计划推出螺纹钢和废钢新合约，并称仍将遵守现有的钢条合约义务。

LME业务开发主管Matthew Chamberlain表示，LME也将在明年第一季推出新的铝升水合约。

Chamberlain承认现有的LME钢条合约运作欠佳，但LME有信心该合约会越来越有发展。

LME将在未来数月征求会员意见后，再公布研议中的螺纹钢及废钢合约细节。但这两项新合约可能在明年之前不会推出，预料这两项合约将以现金结算，而钢条合约是实货结算的。

Chamberlain表示，铝升水合约将在四个地区推出：美国中西部、西欧、日本及东南亚。该合约将采用月度结算方式。(完)