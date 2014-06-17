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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 09:46 BJT

金属期市：伦铜续涨而沪铜升至逾一周高位，中国可望出台新刺激措施

美国5月制造业产出取得增长，纽约州6月制造业活动大幅加速，巩固了本季经济成长强劲反弹的期望。

中国总理李克强周一表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。

美国总统奥巴马周一考虑采取军事行动，支持陷入困境的伊拉克政府。美国和伊朗官员也在举行会谈，以稳定该地区局势。逊尼派叛军进逼巴格达，搅乱了该地区局势。

伦敦金属交易所(LME)周一称，计划推出新的螺纹钢和废钢合约，还表示仍将致力于现有的钢坯合约。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/朱晓军；审校 徐文焰/许娜)
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