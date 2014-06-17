《焦点》美敦力与柯惠医疗联姻，将提高同业合并门槛

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
Yaffe认为具有吸引力的收购目标有Hospira 、Becton Dickson and Co 、Baxter International 和Massimo Corp ，收购这些企业可以帮助大公司在更大程度上为医院采购提供一站式服务。
虽然几位行业专家指出，Boston Scientific有可能成为收购方，但该公司可能依然保持谨慎，因为在2006年以270亿美元收购Guidant后，该公司负债累累，多年来股价一蹶不振。
Medtronic将以一种所谓反向交易的形式收购Covidien，这样便可以重新在爱尔兰注册。
分析师表示，通过这一策略，Medtronic可以动用美国以外销售所产生的现金并把这些资金留在海外，却不必因为将资金汇回而支付款项。和这种好处一比，公司预计总体企业税率温和下调也就不算什么了。
Medtronic亦在周一表示，将维持原先对2015会计年度每股盈余在4-4.10美元之间的预估。其股价周一收跌1.1%报60.03美元；Covidien股价大涨逾20%报86.75美元。(完)
(编译 李爽/朱晓军/许娜/郑茵 审校 孙茉莉/王兴亚/戴素萍/杜明霞)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。