《焦点》美敦力与柯惠医疗联姻，将提高同业合并门槛

Yaffe认为具有吸引力的收购目标有Hospira 、Becton Dickson and Co 、Baxter International 和Massimo Corp ，收购这些企业可以帮助大公司在更大程度上为医院采购提供一站式服务。

虽然几位行业专家指出，Boston Scientific有可能成为收购方，但该公司可能依然保持谨慎，因为在2006年以270亿美元收购Guidant后，该公司负债累累，多年来股价一蹶不振。

Medtronic将以一种所谓反向交易的形式收购Covidien，这样便可以重新在爱尔兰注册。

分析师表示，通过这一策略，Medtronic可以动用美国以外销售所产生的现金并把这些资金留在海外，却不必因为将资金汇回而支付款项。和这种好处一比，公司预计总体企业税率温和下调也就不算什么了。

Medtronic亦在周一表示，将维持原先对2015会计年度每股盈余在4-4.10美元之间的预估。其股价周一收跌1.1%报60.03美元；Covidien股价大涨逾20%报86.75美元。(完)