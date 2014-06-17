《路透晚报》--6月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：定向宽松力度大增，央行称国有及股份制银行均在降准范围内

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行当日稍晚并在微博上明确，此次定向降准范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

--中国经济：下半年外贸增速有望回升，消费也会持续向好--商务部

中国商务部发言人沈丹阳周二表示，5月外贸数据的回升得益于稳外贸的扶持政策及国际市场需求的稳定回升，预计下半年外贸增速有望继续回升，消费市场也有望进一步企稳回升。

--中国数据：5月实际使用外资86亿美元，同比下降6.7%--商务部

中国商务部周二公布，5月单月实际使用外资（FDI）86亿美元，同比下降6.7%。2014年1-5月实际使用外资489.1亿美元，同比增长2.8%。

--中国政策：国有金融企业直接股权投资应提高企业市场价值--财政部

中国财政部周二表示，国有金融企业开展直接股权投资，应当加强项目投后管理，充分行使股东权利，通过向被投资企业提供综合增值服务，提高企业核心竞争力和市场价值。

--中国经济：货币政策短期不宜进一步宽松，除非经济恶化--中证视点

中国证券报周二视点文章指出，当前货币环境总体并不紧张，除非有充分迹象表明经济将恶化，否则继续加大宽松力度须谨慎。短期来看，货币政策不宜进一步宽松。

--中国经济：推进改革既要蹄疾步稳，又要保持好耐力--人民日报

人民日报周二刊发六论全面深化改革如何着力的评论员文章称，如何既有敢闯敢试的精神状态，又有稳扎稳打的踏实干劲，保持好推进改革的耐力，在很大程度上决定着新一轮改革的成败。

--新闻稿：中国的主权信用实力或能经受经济结构调整带来的挑战--穆迪

穆迪投资者服务公司表示，中国的Aa3评级与稳定展望受到其宏观经济实力以及财政与外部缓冲所支持，穆迪预计中国的主权信用实力应能经受经济结构调整带来的挑战。

【固定收益】

--中国债市：上交所公司债将实施风险警示，风险偏好料下降利空高收益债

随着中国信用风险逐渐释放，为防殃及中小投资者，上海证交所决定对公司债实施风险警示，开辟“ST”板块，并对个人投资者门槛作出限制。

--中国公开市场：单日净投放大幅缩量，对冲定向降准央行操作仍不脱谨慎

中国央行公开市场周二继续正回购操作，但因到期资金偏少，单日净投放较上周同期大幅缩减九成，至50亿元人民币。市场人士表示，央行或考虑到定向降准释放流动性，适度减少公开市场投放量；虽当前半年末时点在即，但料资金面将不会有大的风波。

--《中国新债预测》10年固息国债利率预测均值4.01%，市场预期显分歧

中国财政部周三将跨市场招标发行10年期固息国债。路透调查显示，债市整体仍属偏强格局，但今日招标的国开长债需求略显颓势，市场短期或面临休整，料明日国债定位小幅低于二级的可能性仍较大，不过幅度有限，利率预测均值为4.01%。

--中国金融：平安银行称交易所信贷资产支持证券仍需央行审批

中国首只交易所信贷资产支持证券的最终落地仍需央行的最后审批。针对央行叫停平安银行1号小额消费贷款资产支持证券发行的报导，平安银行总行人士周二表示，该产品正向相关部门备案。

--新债招标：中国国开行三期中短债受捧，但长端因票面利率低需求偏淡

中国国家开发银行周二上午招标增发的五期固息债表现分化，三期中短债整体受捧，三年和五年品种定位更是远低于预期；而长端特别是10年期，则因增发标的品种票面利率较低等原因，需求偏淡。

--新债招标：中国铁路总公司10年期固息债利率5.26%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的150亿元人民币10年期固息债，中标利率为5.26%，居于此前设定的4.70%-5.70%利率区间中间水平。

--中国货币市场：隔夜利率微跌七天略涨，定向宽松增力机构心态平稳

中国银行间资金市场周二隔夜质押式回购 CNREPO=CFXS 加权利率微跌，而七天略涨；虽然5月新增外汇占款创九个月新低，但央行定向宽松力度大增，机构心态更趋平稳。

--中国债市动态：现券收益率小幅下行，政策预期等助多头情绪仍占主导

中国银行间现券市场周二收益率小幅下行。交易员认为，机构对货币政策放松力度心有期待，且面对渐近的半年末时点资金压力，场内暂无过重担忧，多头情绪仍占主导。

--中国债市：IRS小幅反弹，定向降准暂消化关注焦点重回资金面

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二小幅反弹。市场人士表示，继定向降准超预期刺激IRS快速下跌后，今日IRS反弹约5bp(基点)；利好暂消化之后，市场关注焦点再回半年末资金面变化。

--中国债市：贷款基础利率LPR报价微跌1bp，打破此前两个半月稳势

中国全国银行间同业拆借中心数据显示，贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价周二微跌1基点(bp)，至5.76%，打破此前两个半月稳势。

【外汇】

--中国外汇: 4月净减持美国国债89亿美元，持有规模创14个月新低

美国财政部最新数据显示，今年4月中国净减持89亿美元美国国债 ；截止2014年4月末，中国持有的美国国债为12,632亿美元，仍是美国国债的全球最大单一 持有国，该规模创14个月来中国持有美国国债的低点。

--中国汇市：人民币续跌市场稍偏购汇，短期料维持宽幅区间振荡

中国人民币兑美元周二早盘继续小幅回落，中间价跟随隔夜美元走势微幅下调。盘间市场供求均衡中稍偏购汇，整体围绕上日收盘价上下50个点子范围波动。

--离岸人民币：交银香港20亿元宝岛债定价，获约1.6倍认购

根据销售文件，中国交通银行香港分行三、五及七年期人民币债券周一晚间定价，共发行20亿元，获约1.6倍认购。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫0.9%创近一个月最大跌幅，新股申购前市场趋谨慎

中国股市沪综指周二收挫0.9%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，IPO重启后的首批新股申购明日正式开始，今日市场整体交易情绪趋谨慎，部分资金套现准备参与新股申购，对场内资金产生一定分流效应；加之市场连涨后有技术性调整需求，引发大盘震荡回落。

--《焦点》阿里巴巴公布27名合伙人名单，并透露公司增长放慢

中国电子商务巨头阿里巴巴周一公布了集团27名合伙人身份以及董事会成员名单，同时还披露，该公司迅猛成长的脚步在最近一季有所放慢。

--中国金属：5月精炼铜产量同比增6.5%，铁矿石增12.7%--国家统计局

中国国家统计局数据显示，5月精炼铜（电解铜）产量同比增长6.5%，至615,307吨，高于4月时产量为584,277吨。中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。

--中国金融：上海自贸区分账核算业务周三启动，自由贸易账户将落地--报载

被誉为中国金融改革中“含金量”最高的上海自贸区分账核算制度在逐步落实中；上海证券报周二援引银行人士称，分账核算业务将在本周三正式启动，多家银行将通过系统验收，这意味着自由贸易账户业务正式“落地”。

--中国能源：国家能源局将抓紧启动东部沿海地区新核电项目建设--能源局

中国国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄周一表示，要采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。

--中国基金：未来10年资产管理行业规模有望突破38万亿元--协会

中国证券投资基金业协会2014年会周一召开。中国证券报周二报导，会议期间发布的《资产管理行业发展规划纲要（征求意见稿）》指出，到2023年，中国国内生产总值（GDP）预计达110万亿元人民币，资产管理行业规模与GDP之比有望提高到主要新兴市场35%的平均水平。这意味着资产管理行业规模有望达38.5万亿元。

--中欧贸易：欧盟将对来自中国大陆和台湾的不锈钢展开调查--行业主管

一名企业主管对路透表示，欧盟执委会将在本月底之前，就中国大陆和台湾不锈钢生产商涉嫌在欧盟市场倾销展开调查。

--中国期货：热轧卷板期货7月进行首次交割，首张标准仓单已生成--上期所