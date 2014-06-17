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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 10:05 BJT

宝城期货：金银反弹力度有别，买金抛银套利可期

以下内容节选自6月17日的《期货中国》：

6月中上旬，贵金属价格再次上演反弹，在乌克兰局势尚未完全平缓之际，中东局势风云突变，刺激避险资金涌向贵金属。此外，白银涨势明显超过黄金的涨势，暗示贵金属的反弹并非单一避险需求驱动所能解释的。

从黄金和白银的基本面来看，6-8月份都属于中国的消费淡季，首饰需求萎缩。与此同时，海外金币和银币等需求也大幅下降。而白银之所以在此轮反弹中强于黄金，原因在于自年初至今，由于铅锌产出的放缓，导致作为副产品的白银产品也出现滑坡，再加上显性库存的回落，从而刺激工业属性更强的白银发力。

然而，美联储加息在即，美元实际利率不大可能长期被抑制；欧洲央行实施新一轮宽松，美元会被动抬高；再加上贵金属实物和投资需求继续保持低迷，从而贵金属反弹高度和时间都有限。在伴随铅锌产出恢复之际，作为副产品的白银产量也会随之回升，“买金抛银”的套利有利可图。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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