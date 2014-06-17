宝城期货：金银反弹力度有别，买金抛银套利可期

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自6月17日的《期货中国》：
6月中上旬，贵金属价格再次上演反弹，在乌克兰局势尚未完全平缓之际，中东局势风云突变，刺激避险资金涌向贵金属。此外，白银涨势明显超过黄金的涨势，暗示贵金属的反弹并非单一避险需求驱动所能解释的。
从黄金和白银的基本面来看，6-8月份都属于中国的消费淡季，首饰需求萎缩。与此同时，海外金币和银币等需求也大幅下降。而白银之所以在此轮反弹中强于黄金，原因在于自年初至今，由于铅锌产出的放缓，导致作为副产品的白银产品也出现滑坡，再加上显性库存的回落，从而刺激工业属性更强的白银发力。
然而，美联储加息在即，美元实际利率不大可能长期被抑制；欧洲央行实施新一轮宽松，美元会被动抬高；再加上贵金属实物和投资需求继续保持低迷，从而贵金属反弹高度和时间都有限。在伴随铅锌产出恢复之际，作为副产品的白银产量也会随之回升，“买金抛银”的套利有利可图。(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。