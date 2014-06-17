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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 10:19 BJT

台湾债市：指标10年公债103/6R殖利率大弹，最后回补日持券信心松动

路透台北6月17日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周二大幅弹升，交易员表示，今日为103/6期公债增额券最后空单回补日，殖利率不跌反升，重挫多方持券信心。

本地时间上午10:08时，指标103/6R 殖利率大弹4.45基点至1.5845%，随后稍有回落。

一位证券商交易员说，10年增额公债今日是空单最后回补日，理论上殖利率易跌难升，但多头完全没有守住盘势的意图，开盘殖利率一度小幅向上后弹高，卖压沈重，并触发停损卖压出笼。

上周五标售上述该期公债得标利率为1.553%，符合预期，总计标出400亿台币，但投标倍数1.38倍意外偏低。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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