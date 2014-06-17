台湾债市：指标10年公债103/6R殖利率大弹，最后回补日持券信心松动

本地时间上午10:08时，指标103/6R 殖利率大弹4.45基点至1.5845%，随后稍有回落。

一位证券商交易员说，10年增额公债今日是空单最后回补日，理论上殖利率易跌难升，但多头完全没有守住盘势的意图，开盘殖利率一度小幅向上后弹高，卖压沈重，并触发停损卖压出笼。