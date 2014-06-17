台湾债市：指标10年公债103/6R殖利率大弹，最后回补日持券信心松动

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北6月17日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周二大幅弹升，交易员表示，今日为103/6期公债增额券最后空单回补日，殖利率不跌反升，重挫多方持券信心。
本地时间上午10:08时，指标103/6R 殖利率大弹4.45基点至1.5845%，随后稍有回落。
一位证券商交易员说，10年增额公债今日是空单最后回补日，理论上殖利率易跌难升，但多头完全没有守住盘势的意图，开盘殖利率一度小幅向上后弹高，卖压沈重，并触发停损卖压出笼。
上周五标售上述该期公债得标利率为1.553%，符合预期，总计标出400亿台币，但投标倍数1.38倍意外偏低。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。