中国期货：热轧卷板期货7月进行首次交割，首张标准仓单已生成--上期所

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京6月17日 - 中国上海期货交易所称，热轧卷板期货首批交割商品周一在中国外运华东有限公司位于上海的指定交割仓库顺利入库，首批仓单共生成300吨，标志着热轧卷板期货交割工作如期顺利进行。
上海期交所提供的新闻稿称，今年3月上市的热轧卷板期货首个合约HC1407 即将于7月中旬进行首次交割。
6月5日，一艘来自辽宁丹东的货轮装载着300吨“长白山”牌热轧卷板（生产企业为通化钢铁股份有限公司）顺利靠泊上海港淞沪码头，指定交割仓库按上期所规定对到货及相关凭证进行验核后，于周一完成入库手续。
首张标准仓单的申请注册方是一家期货公司的风险管理子公司，该公司负责人表示，从首张标准仓单的生成过程看，热轧卷板期货合约和交割业务规则设计合理，注册标准仓单的过程非常顺畅，交割相关的费用与成本相对较低。
该公司此次申请注册首张标准仓单的目的是通过参与今年7月的首次交割，熟悉和了解交割流程、费用及交割过程中可能面临的问题等，为今后进一步拓展黑色金属相关风险管理业务奠定良好的基础。
热轧卷板期货自3月21日上市至今两个多月以来，运行平稳，市场高度关注。按照双边计算，截至6月16日共58个交易日，累计成交量129.71万手，成交金额434.53亿元人民币。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。