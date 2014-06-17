中国期货：热轧卷板期货7月进行首次交割，首张标准仓单已生成--上期所

路透北京6月17日 - 中国上海期货交易所称，热轧卷板期货首批交割商品周一在中国外运华东有限公司位于上海的指定交割仓库顺利入库，首批仓单共生成300吨，标志着热轧卷板期货交割工作如期顺利进行。

上海期交所提供的新闻稿称，今年3月上市的热轧卷板期货首个合约HC1407 即将于7月中旬进行首次交割。

6月5日，一艘来自辽宁丹东的货轮装载着300吨“长白山”牌热轧卷板（生产企业为通化钢铁股份有限公司）顺利靠泊上海港淞沪码头，指定交割仓库按上期所规定对到货及相关凭证进行验核后，于周一完成入库手续。

首张标准仓单的申请注册方是一家期货公司的风险管理子公司，该公司负责人表示，从首张标准仓单的生成过程看，热轧卷板期货合约和交割业务规则设计合理，注册标准仓单的过程非常顺畅，交割相关的费用与成本相对较低。

该公司此次申请注册首张标准仓单的目的是通过参与今年7月的首次交割，熟悉和了解交割流程、费用及交割过程中可能面临的问题等，为今后进一步拓展黑色金属相关风险管理业务奠定良好的基础。