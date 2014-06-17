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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 10:41 BJT

中国债市：上交所对公司债实施风险警示，部分个人投资者限制买入

路透上海6月17日 - 上海证券交易所周二发布通知称，将对公司债券实施风险警示，后期风险警示债券简称前将冠以“ST”字样，以区别于其他公司债券。

同时公司债券被实施风险警示之日起，会员应当设置风险警示债券买入权限，除符合规定条件之外的个人投资者不得买入风险警示债券。

上交所表示，集中竞价交易系统上市交易的公司债券出现以下情形之一的，可以对其实施风险警示：包括债券最近一次资信评级为AA-级以下（含）；发行人最近一个会计年度的前一年度经审计的财务报告显示为亏损，且最近一个会计年度业绩预告或更正业绩预告显示为亏损；发行人发生严重违反法律、行政法规、部门规章或者合同约定的行为，或者被证券监管部门立案调查，严重影响其偿债能力；发行人生产经营情况发生重大变化，严重影响其偿债能力；以及交易所认定的其他情形等。

而符合条件的个人投资者，则需名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户中金融资产价值合计不低于500万元人民币；且签署风险警示债券风险揭示书。（完） (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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