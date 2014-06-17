中国债市：上交所对公司债实施风险警示，部分个人投资者限制买入

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海6月17日 - 上海证券交易所周二发布通知称，将对公司债券实施风险警示，后期风险警示债券简称前将冠以“ST”字样，以区别于其他公司债券。
同时公司债券被实施风险警示之日起，会员应当设置风险警示债券买入权限，除符合规定条件之外的个人投资者不得买入风险警示债券。
上交所表示，集中竞价交易系统上市交易的公司债券出现以下情形之一的，可以对其实施风险警示：包括债券最近一次资信评级为AA-级以下（含）；发行人最近一个会计年度的前一年度经审计的财务报告显示为亏损，且最近一个会计年度业绩预告或更正业绩预告显示为亏损；发行人发生严重违反法律、行政法规、部门规章或者合同约定的行为，或者被证券监管部门立案调查，严重影响其偿债能力；发行人生产经营情况发生重大变化，严重影响其偿债能力；以及交易所认定的其他情形等。
而符合条件的个人投资者，则需名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户中金融资产价值合计不低于500万元人民币；且签署风险警示债券风险揭示书。（完） (发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。