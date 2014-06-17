中国债市：上交所对公司债实施风险警示，部分个人投资者限制买入

上交所表示，集中竞价交易系统上市交易的公司债券出现以下情形之一的，可以对其实施风险警示：包括债券最近一次资信评级为AA-级以下（含）；发行人最近一个会计年度的前一年度经审计的财务报告显示为亏损，且最近一个会计年度业绩预告或更正业绩预告显示为亏损；发行人发生严重违反法律、行政法规、部门规章或者合同约定的行为，或者被证券监管部门立案调查，严重影响其偿债能力；发行人生产经营情况发生重大变化，严重影响其偿债能力；以及交易所认定的其他情形等。