背景资料：美联储本周政策会议看点前瞻

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
叶伦一直强调长期失业率较高且兼职员工太多的问题。但如果像纽约联邦储备银行新总裁杜德利一样，她也强调政策重新获得一些弹性--小幅提高利率，这样金融市场就会作出反应。
她可能也会考虑美联储应何时停止对到期资产进行再投资的问题，从而减少资产负债表的规模。
**有万能牌否？**
美联储丈量好的缩减购债措施，使其有可能在10月或11月宣布购债措施结束，美联储可能将在本周会议上透露购债终止日期。
较长期来说，美联储可能将正式重新定义回归正常政策立场及缩减资产负债表的策略。
另一项长期前景是，宣布美联储已正式采用目前正在测试的固定利率全额供应隔夜逆回购工具(fixed-rate full-allotment overnight reverse repurchase agreement facility)。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选