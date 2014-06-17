更新版 1-台湾债市：指标10年公债103/6R殖利率大幅弹升，筹码松动持券信心受挫

(新增交易员说法、报价)

路透台北6月17日 - 台湾指标公债殖利率周二大幅弹升，筹码松动，持券信心普遍受挫。交易员表示，10年公债第二次增额发行103/6R期 今日最后回补日，但多方不守，触发停损卖盘，同样令五年期103/9公债发行前交易蒙受抛券卖压。

盘初指标103/6R 殖利率一度弹逾4基点至1.5845%，随后稍有回落至1.58%附近。但五年期公债103/9期发行前交易也同受影响，且该期公债仍在发行前交易，有利空方作空，殖利率上行至1.1310%的此期券高位。

公债交易员指出，不管是五年还是10年期公债都面临筹码供应量大的压力；尤其是10年增额公债今日空单最后回补日，理论上殖利率易跌难升，但开盘后殖利率仅短暂小幅向上后弹高，卖压沈重。

〞多头完全没有要守住盘势的意图。〞一位证券商交易员说。

另一银行交易员则认为，目前各方手上都有货，部分的多头再转五年公债103/9期发行前交易中放空，降低风险，因此也令五年券殖利率居高不下。

另一交易员也说，市场预期下周第三季发债计划公布之后，很快将会有另一期的五年期公债即将发行前交易，这也令103/9期公债的指标地位面临威胁。该期券将于下周二(24日)标售，金额预计350亿台币。

上周五央行标售103/6期二次增额发行公债，该期券得标利率为1.553%，符合预期，本次总计标售400亿台币，但投标倍数1.38倍意外偏低。

美国公债价格周一大多持平，因美国公布的经济数据强劲，抵消稍早因伊拉克和乌克兰紧张局势带动的避险买盘。指标10年期公债 升1/32，收益率报2.60%，稍早一度跌至2.58%。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6R：1.535-1.585%

• 五年公债103/9：1.09-1.13%

本地时间10:44时最新报价：

• 10年公债103/6R殖利率升4基点报1.5800%。

• 五年公债103/9殖利率升4.2基点报1.1295%。

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