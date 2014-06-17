欧洲个股：壳牌将以约57亿美元出售所持Woodside的多数股份

* 壳牌将减持Woodside股份至4.5%

* Woodside将回购26.9亿美元股票

* 壳牌专注于澳洲Gorgon和Prelude液化天然气业务

* 对机构投资者的售股价较Woodside最新交易价格折让3.5%

路透墨尔本6月17日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周二启动出售所持澳洲Woodside Petroleum 多数股份的交易，有望收入约57.3亿美元。这项交易外界期盼已久。壳牌目前侧重开发自家在澳洲的天然气资产。

壳牌表示，将所持Woodside股份从23.1%削减至不到5%，继续实施2010年开始的售股举措。最近一次出售是当Woodside股价冲上三年高点时。壳牌是Woodside的最大股东。

“今日公告是我们努力改善壳牌资本效率，并注重我们在澳洲直接拥有资产成长的一部分，”壳牌执行长Ben van Beurden在声明中表示。

作为售股交易的一部分，Woodside称将从壳牌以每股36.49澳元回购7,830万股，或相当于28.6亿澳元(26.9亿美元)。该公司此前放弃了投资以色列Leviathan天然气项目的计划，所以有能力出资回购股份。

壳牌也同意以每股41.35澳元将另外7,830万股出售给机构投资者，或相当于32.4亿澳元。对机构投资者的出价较Woodside最新交易价格折让3.5%。

壳牌今年会有此举已在预料之中，van Beurden于1月上任后，提出了出售150亿美元资产并将资本支出削减20%的计划。

该公司表示，在澳洲的活动将专注于Gorgon液化天然气(LNG)项目和Prelude浮动LNG项目，并考虑在澳洲、印尼和北美开展LNG业务的其它选项。

van Beurden称，“我们未改变观点，即澳洲是全球能源舞台上的要角，壳牌在该国能源行业占据核心地位。”

壳牌试图在2001年收购Woodside，但被澳洲政府阻挠。(完)