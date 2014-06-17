欧洲个股：壳牌将以约57亿美元出售所持Woodside的多数股份

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 壳牌将减持Woodside股份至4.5%
* Woodside将回购26.9亿美元股票
* 壳牌专注于澳洲Gorgon和Prelude液化天然气业务
* 对机构投资者的售股价较Woodside最新交易价格折让3.5%
路透墨尔本6月17日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周二启动出售所持澳洲Woodside Petroleum 多数股份的交易，有望收入约57.3亿美元。这项交易外界期盼已久。壳牌目前侧重开发自家在澳洲的天然气资产。
壳牌表示，将所持Woodside股份从23.1%削减至不到5%，继续实施2010年开始的售股举措。最近一次出售是当Woodside股价冲上三年高点时。壳牌是Woodside的最大股东。
“今日公告是我们努力改善壳牌资本效率，并注重我们在澳洲直接拥有资产成长的一部分，”壳牌执行长Ben van Beurden在声明中表示。
作为售股交易的一部分，Woodside称将从壳牌以每股36.49澳元回购7,830万股，或相当于28.6亿澳元(26.9亿美元)。该公司此前放弃了投资以色列Leviathan天然气项目的计划，所以有能力出资回购股份。
壳牌也同意以每股41.35澳元将另外7,830万股出售给机构投资者，或相当于32.4亿澳元。对机构投资者的出价较Woodside最新交易价格折让3.5%。
壳牌今年会有此举已在预料之中，van Beurden于1月上任后，提出了出售150亿美元资产并将资本支出削减20%的计划。
该公司表示，在澳洲的活动将专注于Gorgon液化天然气(LNG)项目和Prelude浮动LNG项目，并考虑在澳洲、印尼和北美开展LNG业务的其它选项。
van Beurden称，“我们未改变观点，即澳洲是全球能源舞台上的要角，壳牌在该国能源行业占据核心地位。”
壳牌试图在2001年收购Woodside，但被澳洲政府阻挠。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。