中国债市动态：现券收益率小幅下行，政策预期等助多头情绪仍占主导

路透北京6月17日 - 中国银行间现券市场周二收益率小幅下行。交易员认为，机构对货币政策放松力度心有期待，且面对渐近的半年末时点资金压力，场内暂无过重担忧，多头情绪仍占主导。

受访者预期，虽然今年以来现券收益率已经积累了一定跌幅，不过场内或接连浮现的获利回吐盘，仍难改现券暖势的延续。

“早盘(收益率)大的趋势还是降的，国有大行也有可能被定向降准，这个预期对大家心理有影响，”上海一银行交易员称。

另一银行交易员表示，近期现券不断有获利卖盘浮现，但其认为，目前看宏观基本面、资金面等仍对债市有利，所以收益率即使有阶段性盘整，但震荡回落的趋势有望延续。

中国央行周一稍晚在微博上称，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

不过中国证券报周二视点文章指出，当前货币环境总体并不紧张，除非有充分迹象表明经济将恶化，否则继续加大宽松力度须谨慎。短期来看，货币政策不宜进一步宽松。

中国央行公开市场周二继续正回购操作，但因到期资金偏少，单日净投放较上周同期大幅缩减九成，至50亿元人民币。市场人士表示，央行或考虑到定向降准释放流动性，适度减少公开市场投放量；虽当前半年末时点在即，但料资金面将不会有大的风波。

剩余期限约6.58年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.9190%/4.8452%，上日尾盘为4.9211%/4.8631%。