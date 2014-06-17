中国债市动态：现券收益率小幅下行，政策预期等助多头情绪仍占主导

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京6月17日 - 中国银行间现券市场周二收益率小幅下行。交易员认为，机构对货币政策放松力度心有期待，且面对渐近的半年末时点资金压力，场内暂无过重担忧，多头情绪仍占主导。
受访者预期，虽然今年以来现券收益率已经积累了一定跌幅，不过场内或接连浮现的获利回吐盘，仍难改现券暖势的延续。
“早盘(收益率)大的趋势还是降的，国有大行也有可能被定向降准，这个预期对大家心理有影响，”上海一银行交易员称。
另一银行交易员表示，近期现券不断有获利卖盘浮现，但其认为，目前看宏观基本面、资金面等仍对债市有利，所以收益率即使有阶段性盘整，但震荡回落的趋势有望延续。
中国央行周一稍晚在微博上称，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。
不过中国证券报周二视点文章指出，当前货币环境总体并不紧张，除非有充分迹象表明经济将恶化，否则继续加大宽松力度须谨慎。短期来看，货币政策不宜进一步宽松。
中国央行公开市场周二继续正回购操作，但因到期资金偏少，单日净投放较上周同期大幅缩减九成，至50亿元人民币。市场人士表示，央行或考虑到定向降准释放流动性，适度减少公开市场投放量；虽当前半年末时点在即，但料资金面将不会有大的风波。
剩余期限约6.58年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.9190%/4.8452%，上日尾盘为4.9211%/4.8631%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.516元，较上日结算价跌0.158元，或0.17%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。