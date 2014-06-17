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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 10:38 BJT

日本债市：公债持稳，市场静候新债供应

路透东京6月17日 - 日本政府公债周二基本持稳，市场在静候新债供应。

日股反弹也限制公债涨势。

财务省周二将发行1.2万亿日圆(117.6亿美元)20年期公债。

交易商预计投资者对超长新债需求旺盛。这类公债通常会吸引寿险商和养老基金的需求。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.085% +0.5 0.080%

五年期公债 0.000% +0.0 0.180%

10年期公债 0.600% +0.5 0.595%

20年期公债 1.440% +0.0 1.440%

30年期公债 1.665% +0.0 1.665%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.21 +0.02 145.19

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 杜明霞)
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