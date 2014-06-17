台湾汇市：台币早盘实质价位略贬，因美元走强外资汇出

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北6月17日 - 台币兑美元 实质价位周二微贬。国际美元因避险需求而走强，令台币随着出口竞争对手--韩国韩元 走弱，此外，外资早盘也偏向汇出。
交易员指出，随着台币缓步走贬，也吸引部分出口商卖汇，令台币获得些许支撑。由于美联储的货币政策会议召开在即，预料市场观望气氛趋浓，汇市不脱在区间内盘整格局。
〞美元力道比较强，外资也有汇出。〞一位公股银行交易员表示。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的折价幅度持平。一个月远汇报价 早盘在30.015/29.990左右，上日纽约盘收在30.000。
他们估计，台币今日实质交易区间料在30.000-30.040；上日台币主要在29.992-30.008。
本地时间10:35，台股涨0.27%；而韩元 报1,022.1，上日收在1,020.1。
交易员预测今日集中交易区间：
--30.000-30.040。
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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