韩国股市：小幅上涨，投资者等待美联储会议结果

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔6月17日 - 韩国股市综合股价指数 周四早盘截至0230GMT上涨0.2%，报1,997.23点。
“海外投资者明显在等待美联储会议结果，所以态度谨慎，不过美联储似乎不太可能公布令人意外的举措或偏强硬的言论，因为美国经济成长前景仍有不确定性，”Shinhan Investment市场分析师Kwak Hyun-soo说。
国际货币基金组织(IMF)周一下调美国经济成长预期，并称在2017年底之前无法实现充分就业，使利率得以在较金融市场预期更长的时间内保持在近零水平。
截至临近午盘时，海外投资者卖超232亿韩元(2,279万美元)股票。韩国国内机构投资者与散户合力买超270亿韩元股票。
汽车类股获得一些动能，因韩元升值脚步暂停。现代汽车 和现代摩比斯 分别上涨0.9%和2.5%。
三星电子 下跌0.7%；浦项钢铁(POSCO) 下滑1.2%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。