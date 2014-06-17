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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 10:54 BJT

韩国股市：小幅上涨，投资者等待美联储会议结果

路透首尔6月17日 - 韩国股市综合股价指数 周四早盘截至0230GMT上涨0.2%，报1,997.23点。

“海外投资者明显在等待美联储会议结果，所以态度谨慎，不过美联储似乎不太可能公布令人意外的举措或偏强硬的言论，因为美国经济成长前景仍有不确定性，”Shinhan Investment市场分析师Kwak Hyun-soo说。

国际货币基金组织(IMF)周一下调美国经济成长预期，并称在2017年底之前无法实现充分就业，使利率得以在较金融市场预期更长的时间内保持在近零水平。

截至临近午盘时，海外投资者卖超232亿韩元(2,279万美元)股票。韩国国内机构投资者与散户合力买超270亿韩元股票。

汽车类股获得一些动能，因韩元升值脚步暂停。现代汽车 和现代摩比斯 分别上涨0.9%和2.5%。

三星电子 下跌0.7%；浦项钢铁(POSCO) 下滑1.2%。(完)
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