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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 10:53 BJT

韩国汇市：韩元兑美元可能连四日下跌，因伊拉克局势打压买兴

路透首尔6月17日 - 韩国韩元兑美元 周二盘中小跌，看来可能连续第四日下跌，因伊拉克动乱局势打压风险资产买兴，且关注焦点大多转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两日的政策会议。

0230 GMT，韩元兑美元 报1,022.3，较周一国内收盘价1,020.1下跌0.2%。

盘中一度低见1,022.7，为6月5日以来最低日低。

“在美联储会议前，交投全面淡静，”一国内银行的汇市交易员表示。“关键在于升息疑虑是否会再起，而非是否又会来一轮缩减刺激的决定”。

交易员表示，全面的避险人气打压韩元，但出口商买需抑制疲势。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,022.3 1,020.1

日圆/韩元 10.0255/176 10.0137

韩国公债期货* 106.37 106.37

韩国综合股价指数 1,997.23 1,993.59

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 戴素萍 审校 白云)
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