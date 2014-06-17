香港数据：3-5月失业率持平于3.1%，劳工市场仍然紧绌

路透香港6月17日 - 香港政府周二公布，今年3-5月失业率为3.1%，与2-4月持平；就业不足率为1.5%，较前三个月的1.4%略走高。

3-5月期间失业率（不经季节性调整）的上升主要见于资讯及通讯业和餐饮服务活动业，而下跌则见于建造业和运输业。就业不足率方面，上升主要见于楼房装饰、修葺及保养业。

劳工及福利局局长张建宗称，“本期间经季节性调整的失业率为3.1%，连续第五个月维持在16年来的低水平，而总就业人数则接近历史高位，反映劳工市场仍然紧绌。”

他并指出，香港经济的下行风险最近有所增加。除全球经济复苏步伐不稳，以及地缘政治风险增加之外，近月本地消费市道的放缓趋势，亦是值得关注的发展。这些内外不明朗因素，加上未来数月会有新一批毕业生及离校人士投入劳工市场，可能会逐步对劳工市场构成一些压力。

失业率(%) 就业不足率(%)

14年3-5月 3.1* 1.5*

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12-14年2月 3.1 1.2

13年11-14年1月 3.1 1.3

13年10-12月 3.2 1.4

13年9-11月 3.3 1.4

13年8-10月 3.3 1.5

13年7-9月 3.3 1.5

13年6-8月 3.3 1.5

13年5-7月 3.3 1.5

13年4-6月 3.3 1.6

13年3-5月 3.4 1.6

注： *初步数据。（完）

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