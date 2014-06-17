美国农业：玉米优良率为20年来历年6月中旬最高，大豆优良率下降

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透芝加哥6月16日 - 美国农业部周一公布的数据显示，美国玉米优良率为20年最高，因爱荷华、北达科他和伊利诺伊州等生长区天气温暖且土壤墒情良好。
据美国农业部一周作物条件及生长报告，截至6月15日，美国玉米优良率为76%，为1994年以来最高的6月中旬数据。
爱荷华州玉米优良率为83%，该州为玉米最高产量州。伊利诺伊州玉米优良率为76%，北达科他州为84%。
大豆优良率下降一个百分点，低于分析师预估，降至73%，但这是有纪录以来6月中大豆最高优良率。
路透调查显示，分析师平均预期玉米优良率为75%，大豆优良率为74%。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。