美国农业：玉米优良率为20年来历年6月中旬最高，大豆优良率下降

路透芝加哥6月16日 - 美国农业部周一公布的数据显示，美国玉米优良率为20年最高，因爱荷华、北达科他和伊利诺伊州等生长区天气温暖且土壤墒情良好。

据美国农业部一周作物条件及生长报告，截至6月15日，美国玉米优良率为76%，为1994年以来最高的6月中旬数据。

爱荷华州玉米优良率为83%，该州为玉米最高产量州。伊利诺伊州玉米优良率为76%，北达科他州为84%。

大豆优良率下降一个百分点，低于分析师预估，降至73%，但这是有纪录以来6月中大豆最高优良率。

路透调查显示，分析师平均预期玉米优良率为75%，大豆优良率为74%。(完)