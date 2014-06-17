离岸人民币：交银香港20亿元宝岛债定价，获约1.6倍认购

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月17日 - 根据销售文件，中国交通银行 香港分行三、五及七年期人民币债券周一晚间定价，共发行20亿元，获约1.6倍认购。
这是交银香港第二次在台湾发行“宝岛债”，前次是在去年11月。此次债券共获逾32亿元、约60帐户认购。各期债券发行细节如下：
--三年期债券票息3.45%，与指导利率相同；共发行10亿元，依地区分，台湾投资者占83%，香港12%，其他5%；依结构分，银行48%，证券26%，保险12%，其他14%。
--五年期债券票息3.85%，与指导利率相同；共发行5亿元，依地区分，台湾投资者占87%，香港12%，其他1%；依结构分，保险等66%，银行20%，资产管理9%，其他5%。
--七年期期债券票息4.15%，与指导利率相同；共发行5亿元，依地区分，台湾投资者占81%，新加坡6%，香港3%，其他10%；依结构分，保险等74%，官方机构10%，资产管理8%，其他8%。
债券将在下周一(23日)交割，于台湾柜台买卖中心挂牌。主承销商为交银香港，汇丰，另外还有台银，国泰世华银。
债券发行人评等为：穆迪“A2”／标普“A-”／惠誉“A”；标普与惠誉分别给予债券预期评等“A-”、“A”。
交银香港分行去年12月已在台湾发行规模共12亿元人民币的宝岛债，当时三年期以3.4%定价，五年期以3.7%定价。
去年发行的两年期债券在二级市场报3.465/3.415%，七年期债券暂时没有报价。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。