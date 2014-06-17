版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 11:04 BJT

离岸人民币：交银香港20亿元宝岛债定价，获约1.6倍认购

路透香港6月17日 - 根据销售文件，中国交通银行 香港分行三、五及七年期人民币债券周一晚间定价，共发行20亿元，获约1.6倍认购。

这是交银香港第二次在台湾发行“宝岛债”，前次是在去年11月。此次债券共获逾32亿元、约60帐户认购。各期债券发行细节如下：

--三年期债券票息3.45%，与指导利率相同；共发行10亿元，依地区分，台湾投资者占83%，香港12%，其他5%；依结构分，银行48%，证券26%，保险12%，其他14%。

--五年期债券票息3.85%，与指导利率相同；共发行5亿元，依地区分，台湾投资者占87%，香港12%，其他1%；依结构分，保险等66%，银行20%，资产管理9%，其他5%。

--七年期期债券票息4.15%，与指导利率相同；共发行5亿元，依地区分，台湾投资者占81%，新加坡6%，香港3%，其他10%；依结构分，保险等74%，官方机构10%，资产管理8%，其他8%。

债券将在下周一(23日)交割，于台湾柜台买卖中心挂牌。主承销商为交银香港，汇丰，另外还有台银，国泰世华银。

债券发行人评等为：穆迪“A2”／标普“A-”／惠誉“A”；标普与惠誉分别给予债券预期评等“A-”、“A”。

交银香港分行去年12月已在台湾发行规模共12亿元人民币的宝岛债，当时三年期以3.4%定价，五年期以3.7%定价。

去年发行的两年期债券在二级市场报3.465/3.415%，七年期债券暂时没有报价。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐