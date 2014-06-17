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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 10:58 BJT

台湾股市：盘中上涨，特斯拉及美光供应商股价走高

路透台北6月17日 - 台湾股市周二盘中上涨0.2%，美国特斯拉汽车(Tesla) 及美光(Micron Technology) 隔夜大涨，提升投资人对其台湾供应商前景的期望。

0212 GMT，台湾加权股价指数 上涨至9,220.91点，盘旋在最近创下的六年收盘高点附近。

F-贸联 涨停，追随特斯拉股价隔夜在美国劲扬8.8%的涨势。

成交量及成交金额均排第一的是DRAM制造商茂矽 ，股价上涨5%。华亚科 涨4%。行业龙头美光隔夜在美国收高2.4%。(完)
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