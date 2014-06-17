更新版1-中国债市：上交所公司债将实施风险警示，风险偏好料下降利空高收益债

* 上交所对公司债券进行风险警示，开辟ST板块

* 个人投资者买入限制，可能分流资金

* 初期涉及数量较少，影响有限

* 机构投资者风险偏好下降利空高收益板块 (新增评论和细节)

路透上海6月17日 - 随着中国信用风险逐渐释放，为防殃及中小投资者，上海证交所决定对公司债实施风险警示，开辟“ST”板块，并对个人投资者门槛作出限制。

由于涉及债券数量有限，初期对市场影响可能有限，但剔除中小投资的资金分流效应，以及机构投资者风控标准，带来的市场风险偏好下降效应，将可能对高收益板块产生利空。

“限制投资者结构后，由于机构一般有风控的要求，预计市场风险偏好会降低。”北京一家券商债券分析师认为。

他认为，此前超日债事件后，一些中小投资者的反应较为激烈，交易所可能也想采取措施保护中小投资着的利益。

上海证券交易所周二发布通知称，后期风险警示债券简称前将冠以“ST”字样，以区别于其他公司债券。

同时公司债券被实施风险警示之日起，会员应当设置风险警示债券买入权限，除符合规定条件之外的个人投资者不得买入风险警示债券。

按照规定，符合条件的个人投资者，需名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户中金融资产价值合计不低于500万元人民币；且签署风险警示债券风险揭示书。

按照交易所的说法，上交所公司债券市场规模逐步扩大，债券挂牌只数及存量累创新高，公司债券的信用风险日益受到市场及监管层重视，要防范公司债券信用风险向风险承受能力较弱的中小投资者扩散。

自上周以来，高收益率板块出现普跌调整，交易员认为，除了是基于前期大涨后的技术性调整外，市场对高收益板块的风险监管措施也有预期，因此抛盘比较重。今日12西钢债 券价早盘下跌超过1.2%，目前对应收益率12.7601%。

**初期影响范围有限**

根据通知，集中竞价交易系统上市交易的公司债券出现以下情形之一的，可以对其实施风险警示：包括债券最近一次资信评级为AA-级以下（含）；发行人最近一个会计年度的前一年度经审计的财务报告显示为亏损，且最近一个会计年度业绩预告或更正业绩预告显示为亏损等。

而根据路透统计，目前上交所公司债AA评级以下的不到20只，AA评级的则有数百只，因此在评级大面积下调之前，风险警示对市场的影响有限。

上交所也认为，风险警示通知是对现有上交所债券交易机制安排的补充。从上交所现有存量债券的情况来看，按照风险警示通知的标准，风险警示涉及的债券数量十分有限。

此外为尽量减小通知发布对市场的影响，通知明确了具体实施时间，并非自发布之日起实施。而且，评级下调事项并不溯及既往。即公司债券若是通知实施前发生相应情形的，暂不对其实施风险警示。

不过，高收益板块的影响可能更为直接，除了因部分投资者被迫流失，及市场风险偏好降低而面临利空外，交易员普遍认为，后期投资者的风险溢价提高，将很可能提高中低评级发行人的发行利率，这也会对二级市场产生不利影响。

“中低评级的发行人以后发债可能会更困难了，要么提高利率，要么可能就是供给减少。”上海一位券商人士认为。

不过也不必过分悲观，前述北京债券分析师认为，资金分流方面，基金公司的专户产品高收益债券的投资标的较多，渠道受限的投资者可以继续通过专户渠道，投资高收益债券市场；另外，不能投资风险警示债券，也可以转向转债市场。

国泰君安首席债券分析师徐寒飞表示，股票市场的上涨（以及转债）将造成资金在高收益债、转债、股票之间进行结构性转换，未来权益市场的进一步好转，也将对高收益债市场形成一定的挤出效应。

不过，他认为，风险即是机会。高收益债的收益率相对其违约风险来说过高（基本面边际改善），二是高收益债的收益率上升是由于投资者给予其滞后的评级调整而被动的抛售造成，与高收益债未来的资质变化关系并没有一致关系。

他建议等待高收益债市场的充分调整之后，继续挑选其中的“白天鹅”债券，以获取下一波的价差机会。