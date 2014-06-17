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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 11:07 BJT

澳新汇市：澳元因澳洲央行温和言论而下跌，殃及新西兰元走弱

“澳洲央行表示，政策可能会维持一段时间；但这对于该央行而言，绝对是温和的举措。”他说，并预期今年澳洲利率将保持不变。

期货市场已经预计利率将在较长时期内保持在2.5%，未来12个月预计仅有可能加息7个基点。

美联储周三公布货币政策声明之前的谨慎情绪，也给澳元带来压力。美联储预计将宣布将继续削减购债规模，并下调经济长期预估。

澳元支撑位料在0.9350美元，为0.9208-0.9438美元走势的38.2%回档位，随后是0.9330美元。阻力位在上周触及的两个月高点0.9438美元。

欧元兑澳元 报1.4478澳元，较周一触及的低点高出0.01澳元，但仍距离七个月低位不远。

新西兰元 报0.8669美元，但仍接近海外市场触及的一个月高位0.8700美元。

新西兰央行释放出将继续加息的信号，给新西兰元带来强劲支撑。(完)

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