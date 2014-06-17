《路透峰会》瑞银称私人银行经营成本因新规上升，也迎来更多机遇

路透日内瓦6月16日 - 瑞银集团(UBS) 一位高管警告称，新监管法规正不断推高私人银行的经营成本，虽然快速变化的环境也为理财经理人提供了机遇。

“不幸的是，全球监管环境每天都在变化，我们公司有巨大的调整需要，”瑞银私人银行主管Juerg Zeltner在日内瓦的路透全球财富管理峰会上表示。

“有数以千计的新法规需要处理...这只意味着一件事--服务我们客户的成本正在增加，”Zeltner周一在峰会上表示。该峰会也在纽约和新加坡的路透办公室进行。

国际社会对位于瑞士等所谓离岸金融中心的未完税资产展开严打，导致曾经有利可图且风险较低的私人银行业前景黯淡。瑞士是全球最大离岸金融中心，拥有约2万亿瑞士法郎(2.2万亿美元)资产。

客户需求也将私人银行推入困境。富裕客户因为担忧动荡的政经局势，希望多多投资低风险资产。对于管理现金和现金相关产品回报寥寥的私人银行，这也是坏消息。

总之，私人银行的经营成本正在上升。在爆发一系列丑闻之后，目前它们必须努力重建外界对该行业的信心。

个人囤积大量现金的部分原因是，富裕投资者正就动荡影响寻求更明确的专业意见。Zeltner认为，这对私人银行业是一个机遇。

Zeltner表示，富裕投资者在进行大笔投资押注时仍显犹豫，但也有一些明显例外。他称，虽然中国区业务有所放缓，但亚洲投资者首度有意在亚洲以外进行投资。