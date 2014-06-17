《路透峰会》瑞银称私人银行经营成本因新规上升，也迎来更多机遇

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透日内瓦6月16日 - 瑞银集团(UBS) 一位高管警告称，新监管法规正不断推高私人银行的经营成本，虽然快速变化的环境也为理财经理人提供了机遇。
“不幸的是，全球监管环境每天都在变化，我们公司有巨大的调整需要，”瑞银私人银行主管Juerg Zeltner在日内瓦的路透全球财富管理峰会上表示。
“有数以千计的新法规需要处理...这只意味着一件事--服务我们客户的成本正在增加，”Zeltner周一在峰会上表示。该峰会也在纽约和新加坡的路透办公室进行。
国际社会对位于瑞士等所谓离岸金融中心的未完税资产展开严打，导致曾经有利可图且风险较低的私人银行业前景黯淡。瑞士是全球最大离岸金融中心，拥有约2万亿瑞士法郎(2.2万亿美元)资产。
客户需求也将私人银行推入困境。富裕客户因为担忧动荡的政经局势，希望多多投资低风险资产。对于管理现金和现金相关产品回报寥寥的私人银行，这也是坏消息。
总之，私人银行的经营成本正在上升。在爆发一系列丑闻之后，目前它们必须努力重建外界对该行业的信心。
个人囤积大量现金的部分原因是，富裕投资者正就动荡影响寻求更明确的专业意见。Zeltner认为，这对私人银行业是一个机遇。
Zeltner表示，富裕投资者在进行大笔投资押注时仍显犹豫，但也有一些明显例外。他称，虽然中国区业务有所放缓，但亚洲投资者首度有意在亚洲以外进行投资。
他表示，超富裕阶层在长期投资和私募股权投资方面也日趋活跃。这个阶层通常是指银行资金超过5,000万美元的人群。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。