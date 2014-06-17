背景资料：今年以来中国政府微刺激政策一览

路透北京6月17日 - 中国政府明确表态不会采取大规模刺激经济的政策，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根。但在一季度经济数据公布后中国经济下行压力仍大的现实面前，围绕着“稳增长，调结构，惠民生”定向发力的微刺激政策不断。

这些定向微刺激措施内容涵盖定向降准、税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。

事实证明这些微刺激举措的确起到了稳增长的作用，最新公布的5月数据略显暖意，经济下行步伐有所放缓。中国官方和汇丰5月制造业采购经理人指数（PMI）双双回升，出口同比增速达7%亦回归正常，贸易顺差创下逾五年来单月新高。同时，5月投资消费亦呈相对平稳态势。

以下为中国政府近期推出的一系列微刺激措施：

**扩投资**

--打造长江经济带，通过物流业发展中长期规划

中国国务院6月11日常务会议部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》。

会议指出，建设长江经济带，要抓好综合立体交通走廊建设，加快实施重大航道疏浚整治工程。同时，建设快速大能力铁路通道、高等级广覆盖公路网和航空网络，大力发展江海联运、干支线直达和铁水、空铁、公水等多式联运。

--在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目：

4月23日国务院常务会议决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。

这些项目包括在铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。

--进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用

国务院4月2日会议称，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设；鼓励商业银行、社保基金、保险机构等积极参与其中，筹集资金重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。

--深化铁路投融资体制改革，设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设

国务院4月2日会议称，将设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，并吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元。另外，还要创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1,500亿元，实施铁路债券投资的所得税优惠政策。

中国铁路总公司总经理盛光祖年初曾表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元。此后该规模增加至7,000亿元，据最新消息，规模将进一步增加至8,000亿元人民币以上。铁路投资年内三次上调。

**稳外贸**

--加强进口稳定出口，推进跨境贸易人民币结算：

国务院5月15日出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

文件并称将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，推进跨境贸易人民币结算，完善出口退税政策等。

--采取措施促进进出口平稳增长，优化外贸结构：

4月30日国务院常务会议决定，将扶持服务贸易发展，扩大服务进出口，优化外贸结构。支持进口先进技术设备、关键零部件，合理增加与群众生活密切相关、必要的一般消费品进口。

同时，进一步减少出口商检商品种类，提高贸易便利化水平；进一步加快出口退税进度，加强出口信用保险支持，扩大出口信用保险规模和覆盖面。

**金融**

--下调符合要求且“三农”和小微企业贷款达标的商业银行存款准备金率

中国央行6月9日宣布，从6月16日起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

央行6月16日并在微博上称，此次定向降准的范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

--降低县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率

中国央行4月22日公布，将县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率，自4月25日起生效。

**财税**

--简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担

国务院6月11日常务会议决定，从2014年7月1日起，将自来水、小型水利发电等特定一般纳税人适用的增值税6%、5%、4%、3%四档征收率合并为一档，统一按现行简易计税办法，执行3%的征收率。每年将为相关领域企业减轻税负约240亿元人民币。

--加大简政放权，新取消和下放52项行政审批事项：

国务院总理李克强6月4日主持召开常务会议，确定进一步简政放权措施促进创业就业，取消和下放新一批共52项行政审批事项。按今年年内再取消和下放200项以上行政审批事项的部署，进一步推出新措施，调动企业和社会创业创新创造的积极性。

--尽快扩大服务业营改增试点，放宽生产性服务业市场准入：

国务院5月14日常务会议称，要尽快将营改增试点扩大到服务业全领域，并有序放宽市场准入加快发展生产性服务业。

会议称，有序放开建筑设计、会计审计、商务贸流等领域外资准入限制。同时，研发设计、检验检测认证、节能环保等生产性服务企业可申请认定高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率。

--营（业税）改增（值税）范围扩大，6月1日起电信业实施营改增：

财政部4月30日公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，为境外单位提供电信业服务免征增值税。

此前国务院常务会议称，将继续有序扩大营业税改征增值税试点范围，自2014年起将铁路运输和邮政服务业纳入试点，至此交通运输业全部纳入营改增范围。

--扩大对小微企业所得税优惠范围：