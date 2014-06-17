路透调查：欧元区短期利率不太可能长期低于零

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透班加罗尔6月16日 - 路透访问交易员的调查报告显示，欧元区隔夜银行间拆款利率不会长期低于零。之前欧洲央行采行存款负利率政策。
欧元无担保之加权平均隔夜利率 周一盘中跌破零，上周末定在纪录低点0.026%。
尽管这可能表明，欧洲央行近期的宽松政策正在发挥作用，但23位受访交易员中有14位表示，隔夜银行间拆借利率不太可能长期处于负值。
“这违背直觉，而且是流动性过剩的结果，”一位货币市场交易员表示。
“如果流动性继续当前趋势，我们会看到Eonia面临一些压力，但我认为该利率会回到略高于零的水准。”(完) (编译 李爽 审校 许娜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。