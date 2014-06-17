路透调查：欧元区短期利率不太可能长期低于零

路透班加罗尔6月16日 - 路透访问交易员的调查报告显示，欧元区隔夜银行间拆款利率不会长期低于零。之前欧洲央行采行存款负利率政策。

欧元无担保之加权平均隔夜利率 周一盘中跌破零，上周末定在纪录低点0.026%。

尽管这可能表明，欧洲央行近期的宽松政策正在发挥作用，但23位受访交易员中有14位表示，隔夜银行间拆借利率不太可能长期处于负值。

“这违背直觉，而且是流动性过剩的结果，”一位货币市场交易员表示。

“如果流动性继续当前趋势，我们会看到Eonia面临一些压力，但我认为该利率会回到略高于零的水准。”(完) (编译 李爽 审校 许娜)