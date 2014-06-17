全球金属：LME拟提出三种白银定价替代方案，原机制将在8月14日起停用

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦6月16日 - 伦敦金属交易所(LME)正在争取为伦敦银定价提供替代方案，LME周一表示可能提出三个选择，包括强化版的电话报价过程，以及公开喊价定价。
伦敦银定价机制已有117年历史，其运营者伦敦白银市场定价公司上月表示，随着监管当局对所有市场定价严密检视，将在8月14日起停用该定价机制。
LME已对现行电话报价方式提出在稽核性及一致性均较优的替代方案。做法将包括一位来自LME定价委员会的独立主席
LME业务开发主管Matthew Chamberlain说，市场最初的担心是现有定价机制在8月15日解散之后，白银将缺乏一个指标价格系统。
他说，LME已准备好三个替代方案，均可随时在8月15日之前提出，取决于市场的偏好。
他还说，业界强烈希望有一个以圈内交易为基础的解决方案，但这可能遭遇流动性不足的问题。
“要确保白银的圈内交易也能和其他基本金属交易圈一样有足够的代表性，想做到这一点确实是一大挑战。”
伦敦金银市场协会(LBMA)本月初时表示，白银市场人士比较青睐以叫价为基础的电子式定价系统。
Chamberlain说，LME将利用其电子交易平台LME Select，因为LBMA市场参与者例如摩根大通、法国兴业银行等，已在基本金属方面使用LME Select平台。
他表示，LME将尽全力在7月中之前让一切就绪，好让市场进行测试。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。