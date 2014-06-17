全球金属：LME拟提出三种白银定价替代方案，原机制将在8月14日起停用

路透伦敦6月16日 - 伦敦金属交易所(LME)正在争取为伦敦银定价提供替代方案，LME周一表示可能提出三个选择，包括强化版的电话报价过程，以及公开喊价定价。

伦敦银定价机制已有117年历史，其运营者伦敦白银市场定价公司上月表示，随着监管当局对所有市场定价严密检视，将在8月14日起停用该定价机制。

LME已对现行电话报价方式提出在稽核性及一致性均较优的替代方案。做法将包括一位来自LME定价委员会的独立主席

LME业务开发主管Matthew Chamberlain说，市场最初的担心是现有定价机制在8月15日解散之后，白银将缺乏一个指标价格系统。

他说，LME已准备好三个替代方案，均可随时在8月15日之前提出，取决于市场的偏好。

他还说，业界强烈希望有一个以圈内交易为基础的解决方案，但这可能遭遇流动性不足的问题。

“要确保白银的圈内交易也能和其他基本金属交易圈一样有足够的代表性，想做到这一点确实是一大挑战。”

伦敦金银市场协会(LBMA)本月初时表示，白银市场人士比较青睐以叫价为基础的电子式定价系统。

Chamberlain说，LME将利用其电子交易平台LME Select，因为LBMA市场参与者例如摩根大通、法国兴业银行等，已在基本金属方面使用LME Select平台。