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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 11:22 BJT

日本股市：早盘反弹，但地缘政治风险束缚买兴

路透东京6月17日 - 日本股市周二继前日大跌后反弹，但早盘时段大多数机构保持观望，因投资者愈发担心中东和乌克兰的地缘政治风险。

截止午盘，日经指数 上涨0.5%至15,008.42点，但周一1.1%的跌幅也仅仅收复一半左右。

三井不动产 跳涨2.9%，为主板中第二大成交量个股。之前该公司30年来首次售股募资，投资者需求踊跃。

伊藤忠商事 攀升2.8%。

波罗的海乾散货运价指数 跌至一年低位，拖累船运类股 下跌1.9%。日本邮船 和商船三井 分别下滑2.3%和2.1%。

东证股价指数 上扬0.5%至1,240.88点；JPX-Nikkei 400指数 升0.5%至11,298.37点。(完)
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