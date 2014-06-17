更新版 1-新债招标：中国国开行三期中短债受捧，但长端因票面利率低需求偏淡

* 国开行五期固息增发债招标表现分化

* 三期中短债受捧，三年和五年定位远低于预期

* 长端因票面利率低需求偏淡，10年定位稍高

* 配置需求更关注二级市场上票息较高的长债 (新增市场评论和更多细节)

路透上海6月17日 - 中国国家开发银行 周二上午招标增发的五期固息债表现分化，三期中短债整体受捧，三年和五年品种定位更是远低于预期；而长端特别是10年期，则因增发标的品种票面利率较低等原因，需求偏淡。

市场人士指出，本次定向降准覆盖范围较预想更为广泛，政策频频释放暖意支撑债市信心，一级市场亦保持强势，不过随着利率债收益率不断下滑，市场分歧将逐步显现。

“五年以内的都还不错，长端不是很给力，10年的更高，都上4.90%了，”上海一银行交易员称。

今日招标新债具体结果如下：

期限 中标收益率 中债参考 边际收益率 预测均值 投标倍数

收益率

0#IFSDYBMK=

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一年 4.0876% 4.2186% -- 4.13% 1.93倍

三年 4.4547% 4.5988% -- 4.55% 3.34倍

五年 4.6652% 4.7949% -- 4.74% 2.70倍

七年 4.8268% 4.9025% 4.8541% 4.86% 1.78倍

(加权收益率)

10年 4.9119% 4.9128% -- 4.90% 1.42倍

上述交易员并表示，一些银行是按票面利率来计算增发债利息收入的，而此次增发的七年和10年品种因为票息较低，所以不少配置需求望而却步，转而寻找票息高、流动性好的现券买入。

剩余期限约9.60年的国开行固息金融债140205券最新成交收益率 为4.9006%，上日尾盘为4.90%。

北京一券商交易员谈到，定向降准的涉及范围大于预期，有助于巩固债市的乐观预期，但近期利率债收益率已累计了不小的降幅，对配置盘的吸引力也在降低，短期内若无进一步政策或消息推动，继续下行的动力受限。

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行并在微博上明确，此次定向降准范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

今日新债一、三、五、七及10年分别为国开行今年第13、八、九、14及15期债增发。

具体发行条款如下：

第8、9、13、14及15期增发

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发行上限 3/5/10年各40亿元；1年90亿元；7年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 1/3/5/10年：单一价格(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 6月19日

起息日 1/7年：6月9日

3/5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 6月18日-6月19日

上市日 1年：6月23日

3/5/7/10年：6月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8、9、13和14期债历次发行情况、及第15期债新发情况如下：

三年 五年 一年 七年 10年

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票面利率 5.2462% 5.44% 4.09% 4.77% 4.90%

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- -- --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- -- --

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- -- --

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- -- --

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- -- --

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- -- --

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- -- --

(加权)

6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% -- -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.5472% 4.7014% 4.0819% 4.8557% --

(加权)