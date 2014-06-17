版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 15:46 BJT

新债招标：中国兴业银行10年期二级资本债中标利率6.15%--发行快报

路透上海6月17日 - 中国债券信息网发行快报显示，兴业银行 周二下午招标的200亿元人民币10年期二级资本债，中标利率为6.15%。此前设定的招标利率区间为6.00%-6.40%。

该期债采用固定利率，募集资金全部用于充实二级资本，第五年末附有前提条件的发行人赎回权；高盛高华证券为牵头主承销商，中信证券 为联席主承销商。

上海新世纪资信评估公司对发行人主体和债券的信用评级均为AAA，债券起息日和缴款截止日同为6月18日，6月17日至6月18日为发行期。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here兴业二级 (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐