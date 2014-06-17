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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 17:03 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收盘微跌盘间波动较大，短期料持续宽幅振荡

* 人民币收盘微跌，与中间价逆向
    * 午盘大行结汇令日内贬幅收窄
    * 交易员称当前客盘方向变化较快
    * 后期料保持宽幅振荡，大幅升贬值可能性偏小

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京6月17日 - 中国人民币兑美元 周二收盘微跌，未跟随中间价的小幅
回升走势，不过盘间波动区间宽至134个点子。市场供求偏向购汇，但午盘有中资大行结汇
使贬幅收窄。
    
    一股份行交易员表示，当前客盘方向变化很快，早上有大额购汇支撑美元，下午开始则
有大行结汇出现，市场力量又转向结汇。
    
    一外资行交易员认为，目前已进入6月中下旬、半年末，即期美元价格相对较低，客盘
偏向购汇也属正常。加上美元在6.2元支撑较大，反弹过程中空头回补，也让近两天美元反
弹幅度扩大。
    
    “近期还是一个宽幅区间振荡吧，往上往下的空间都不大。”她说。
    
    全球汇市方面，美元周二亚洲时段小涨，但守在狭窄区间，因美国联邦储备理事会(美
联储/FED)本周会议召开前市场气氛谨慎，而且市场担心伊拉克紧张局势升级。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
       在岸市场人民币兑美元               今日           上日       升贬
            即期成交价格                 6.2269         6.2250     -0.03%
                  中间价                 6.1529         6.1537      0.01%
            成交额                     156亿美元                      
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅  -1.35% (上限±2%     日高       日低
                                           )                      
                日内波动幅度(pips)        134           6.2226     6.2360
            2014年来即期升贬值幅度       -2.78%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF        754                         
                               XS>                                
                                                                      
      离岸人民币市场,北京时间16:41        今日           上日         
             1年期NDF                  6.2320/60        6.224         
                     CNH即期           6.2269/75        6.2188        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)
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