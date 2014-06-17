更新版 2-中国汇市：人民币收盘微跌盘间波动较大，短期料持续宽幅振荡

* 人民币收盘微跌，与中间价逆向 * 午盘大行结汇令日内贬幅收窄 * 交易员称当前客盘方向变化较快 * 后期料保持宽幅振荡，大幅升贬值可能性偏小 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月17日 - 中国人民币兑美元 周二收盘微跌，未跟随中间价的小幅 回升走势，不过盘间波动区间宽至134个点子。市场供求偏向购汇，但午盘有中资大行结汇 使贬幅收窄。 一股份行交易员表示，当前客盘方向变化很快，早上有大额购汇支撑美元，下午开始则 有大行结汇出现，市场力量又转向结汇。 一外资行交易员认为，目前已进入6月中下旬、半年末，即期美元价格相对较低，客盘 偏向购汇也属正常。加上美元在6.2元支撑较大，反弹过程中空头回补，也让近两天美元反 弹幅度扩大。 “近期还是一个宽幅区间振荡吧，往上往下的空间都不大。”她说。 全球汇市方面，美元周二亚洲时段小涨，但守在狭窄区间，因美国联邦储备理事会(美 联储/FED)本周会议召开前市场气氛谨慎，而且市场担心伊拉克紧张局势升级。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2269 6.2250 -0.03% 中间价 6.1529 6.1537 0.01% 成交额 156亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.35% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 134 6.2226 6.2360 2014年来即期升贬值幅度 -2.78% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 754 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日 1年期NDF 6.2320/60 6.224 CNH即期 6.2269/75 6.2188 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)