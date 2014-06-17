《独家新闻》制药商Shire聘请花旗为顾问，迎接可能的并购交易--消息

路透伦敦6月16日 - 熟悉情况的消息人士对路透表示，在伦敦上市的制药商Shire 已经聘请投资银行花旗 为顾问行，在医疗保健行业的一波并购潮后，预计该公司也将接到收购提议。

这些并购交易大多是由于美国企业寻求借助海外业务减轻税负。分析师和银行家认为，由于Shire的缴税地在爱尔兰，那里的公司税率从全球角度来看属最低之列，而且公司市值约350亿美元，属中等规模，因此Shire可能成为不错的收购目标。

“今年可能会发生事情，”一名消息人士称。该人士要求匿名，因为此事尚未公开。

Shire的主要业务方向是对注意力缺陷多动障碍(ADHD)和一些罕见病的治疗。路透暂时未联系到该公司置评。花旗拒绝发表评论。

据路透今年稍早的报导，美国制药商Allergan 在几个月前曾联系过Shire，但后来Allergan自己也成为Valeant 的收购目标。

行业银行家认为，Shire可能引起美国制药与生物科技企业的兴趣，比如必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 、安进(Amgen) 、艾伯维(Abbvie) 、吉利德(Gilead) 和Biogen 。(完)