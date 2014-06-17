《WASIK专栏》巴西世界杯万众瞩目，经济长期投资价值亦可圈可点

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
三年前，巴西的巨额出口帮助其超越英国成为全球第六大经济体。该国是优质咖啡豆、大豆、玉米、橙汁和食糖的最大生产国之一。巴西对大豆产出投入巨资，令巴西超过美国成为最大生产国。
尽管该国农产品产量将受到糟糕天气和气候变化影响，但也会很大程度上受益于世界人口增长，尤其是发展中国家的人口增长。人口增长将需要更多食品，特别是那些耕地稀少的国家。
**缓冲单一国家投资风险**
为了在巴西的投资更加分散化和降低风险，可以考虑投资新兴市场ETF来进行缓冲，比如iShares MSCI明晟新兴市场ETF 。该基金年费成本为0.67%，总持仓中拉美投资占17%，而大亚洲地区的投资组合占63%。今年截至6月13日，该基金上涨了4%。
扩大投资品篮子不仅能降低对巴西短期风险的曝险，也让你可以从那些增长快于通胀的国家分一杯羹。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。