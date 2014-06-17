《WASIK专栏》巴西世界杯万众瞩目，经济长期投资价值亦可圈可点

三年前，巴西的巨额出口帮助其超越英国成为全球第六大经济体。该国是优质咖啡豆、大豆、玉米、橙汁和食糖的最大生产国之一。巴西对大豆产出投入巨资，令巴西超过美国成为最大生产国。

尽管该国农产品产量将受到糟糕天气和气候变化影响，但也会很大程度上受益于世界人口增长，尤其是发展中国家的人口增长。人口增长将需要更多食品，特别是那些耕地稀少的国家。

**缓冲单一国家投资风险**

为了在巴西的投资更加分散化和降低风险，可以考虑投资新兴市场ETF来进行缓冲，比如iShares MSCI明晟新兴市场ETF 。该基金年费成本为0.67%，总持仓中拉美投资占17%，而大亚洲地区的投资组合占63%。今年截至6月13日，该基金上涨了4%。