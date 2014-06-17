《分析》智利在铜市地位下降，但昔日辉煌仍令别国难以复制

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**非洲大军**
部分最优质的铜储矿源分布在非洲的“铜带”，位于刚果民主共和国及赞比亚。
过去几年这块地区的铜产量已经大幅成长，嘉能可 、First Quantum 及Vedanta 等知名业者皆在此处营运。
然而，尽管此地的生产成本低于智利，但这些矿场距离出海口很远，也缺乏理想的运输网。
能源取得也是一大阻力，特别是在刚果民主共和国。电力供给偏低且不稳定，而兴建发电厂的成本也昂贵。
“像抢座位游戏一样，就是没有足够的电力分给每个人。所以未来五年(刚果)那里很难提高产量，”一矿商主管指出。“同时，刚果也不像智利那么欢迎投资。你没办法在那里建立一个像Escondida一样的矿场。”
政治风险仍是一大不利因素，特别是在刚果民主共和国。以First Quantum为例，它在刚果一些铜矿的权利，包括热门的Frontier铜矿，2009年时惨遭刚果政府没收接管，其中一些之后还被卖给竞争对手ENRC 。
两家公司在这些权利上展开激烈争夺，2012年达成财务和解，由ENRC控制原属First Quantum的所有刚果资产。
“对于像嘉能可那样胆子够大的，我想在刚果民主共和国会有很大的报酬，但是任何人都能在那里作生意吗？并不一定，”Gait指出。(完) (编译 王洋／蔡美珍；审校 徐文焰/李爽/许娜)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。