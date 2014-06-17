台湾债市：RP利率持平，因应明日大额交割市场资金多缺不一

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北6月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳，但资金多缺不一。交易商指出，为了因应明日较大额的公债及公司债交割款，今日有部分投信与寿险提前解约，令市场资金呈现分布不均的现象。
交易商表示，可以确定的是今日资金不若昨天宽裕。至于月底的资金情势，各家交易商均表示不敢大意，已尽量要求投信/寿险承做跨月的附买回交易。
〞下周应该是会比这周更紧，利率也可能会上来一点点。〞一位证券商交易员说。他补充表示，下周临近月底，也有比本周更大笔的债券将交割，资金情势料将偏向紧张，可能带动利率上扬。
今日有绿意开发 3亿台币转换公司债交割；周三将共有650亿台币公债及公司债将交割，是本周的交割高峰日。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，和上日大致相似；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，均与上日相同。
本周公债/公司债/金融债发行总额约682.5亿台币，本周余日的发行情况为：周三10年期公债400亿台币、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债；周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。