台湾债市：RP利率持平，因应明日大额交割市场资金多缺不一

路透台北6月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳，但资金多缺不一。交易商指出，为了因应明日较大额的公债及公司债交割款，今日有部分投信与寿险提前解约，令市场资金呈现分布不均的现象。

交易商表示，可以确定的是今日资金不若昨天宽裕。至于月底的资金情势，各家交易商均表示不敢大意，已尽量要求投信/寿险承做跨月的附买回交易。

〞下周应该是会比这周更紧，利率也可能会上来一点点。〞一位证券商交易员说。他补充表示，下周临近月底，也有比本周更大笔的债券将交割，资金情势料将偏向紧张，可能带动利率上扬。

今日有绿意开发 3亿台币转换公司债交割；周三将共有650亿台币公债及公司债将交割，是本周的交割高峰日。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，和上日大致相似；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，均与上日相同。