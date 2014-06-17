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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 12:12 BJT

《汇市简讯》美元指数20日移动均线承压，因上行趋势受阻

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* 美元指数在亚洲时段上涨8个点子

* 动能指标显示，五日、10日移动均线触顶，波林格区间收窄

* 20日移动均线向下，冲突迹号暗示后市盘整

* 初步趋势为上行，而且守住了20日移动均线切入位80.50--但仍承压

* 稍早低点80.40和80.58的五日及10日移动均线切入位分别为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/paq22w　(完)

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