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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 12:25 BJT

中国货币市场：隔夜利率微跌七天略涨，定向宽松增力机构心态平稳

路透上海6月17日 - 中国银行间资金市场周二隔夜质押式回购 加权利率微跌，而七天略涨；虽然5月新增外汇占款创九个月新低，但央行定向宽松力度大增，机构心态更趋平稳。

业内人士指出，因月度缴税开始和新股申购临近，资金较前期宽泛状态略有收缩，不过整体仍供需有序。

“比前两天稍微紧一些，月度缴税开始了，但整体还是平稳的。”上海一商业银行交易员称。

他指出，今日14天期质押式回购可跨过季末，供给依然有限，需求增多推动价格顺势上扬，但央行定向宽松力度有所增加，进一步稳定市场预期，“看价格，价格合适再借，不合适再等等。”

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

中国央行最新数据显示，5月金融机构新增外汇占款创九个月新低，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。

上海一大型券商交易员还提到，因新股申购在即，部分基金转向IPO市场，对资金面略偏空，唯新股发行规模多不大，整体资金冻结规模应有限。

随着暂停四个月的首次公开发行（IPO）再度重启，周三将迎来首批新股申购，不过发型规模都不大，在2,000-5,500万股之间，单只募集资金规模最大也不超过10亿元人民币。

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6089 2.6097 -0.08

七天 3.0768 3.0192 +5.76

14天 3.5474 3.2193 +32.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9200 3.5400 +138.00

七天 5.6600 3.5100 +215.00

14天 5.5200 4.2050 +131.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6100 2.6000 +1.00

七天 3.0800 3.0400 +4.00

14天 3.2000 3.2700 -7.00

Shibor

其中:隔夜 2.6000 2.6000 +0.00

七天 3.0310 3.0060 +2.50

三个月 4.7825 4.7777 +0.48

----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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