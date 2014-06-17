中国经济：下半年外贸增速有望回升，消费也会持续向好--商务部

路透北京6月17日 - 中国商务部发言人沈丹阳周二表示，5月外贸数据的回升得益于稳外贸的扶持政策及国际市场需求的稳定回升，预计下半年外贸增速有望继续回升，消费市场也有望进一步企稳回升。

他在商务部举办的新闻发布会上称，随着宏观经济继续企稳向好，消费市场有望进一步企稳回升，并保持平稳增长、持续向好的发展态势。

“从趋势上看中国出口增长确实已经出现了逐步好转的势头，这从4、5月份数据可以看出来。一般贸易出口的增速已经连续三个月超过8%，服装、鞋类、数字电视、智能手机、汽车等大宗商品的出口规模不断扩大。”沈丹阳说。

他分析称，未来几个月，有利因素比不利的因素还是要多得多，外贸有望延续趋稳回升的势头，“当然现在的形势依旧复杂严峻，要实现预期的发展目标，任务仍然比较艰巨。”

按美元计，今年5月中国进出口增长3%，其中出口增长7%，增速比上个月提高6.1个百分点；进口下降1.6%，连续三个月负增长，其中一般贸易下降5.5%，加工贸易下降1.1%。

沈丹阳表示，今年下半年外贸工作的头等大事还是要认真贯彻国务院关于支持外贸稳定增长的若干意见，确保每一项决策部署都能惠及企业。

在谈及全年消费的形势，他认为，从趋势看今年前五个月社会消费品零售总额累计增速逐月加快；从动力上看，拉动消费增长的驱动力量还在后头，深化改革、进一步简政放权，将会充分释放和激发市场活力。

从政策看，在扩大信息消费、养老消费进一步发挥作用的同时，政府注重定向调控，陆续出台了一系列政策措施，比如加快棚户区改造、支持中小企业融资、加大中西部铁路建设、支持外贸稳定增长等，这些政策措施为消费增长提供了重要的支撑。

从消费结构来看，网络购物、新型电子产品等新的消费热点逐步形成，大众化餐饮在逐步回升，这些也推动消费较快增长。