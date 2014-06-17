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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 12:27 BJT

台湾证券：研议营运地在大陆的外企至台湾上市认定规则--金管会

路透台北6月17日 - 台湾金管会证期局周二发布新闻稿指出，将对主要营运地在大陆的外国企业至台湾申请第一上市（柜），其外资股东如何认定进一步研议。

证期局的这纸声明主要因近来F股(外国企业至台湾申请第一上市)的陆资股东审查造成承销业者疑虑。证期局稍早已表示，将对申请上市企业是否为〞陆资企业〞，采取〞经济实质〞的认定审查，包括营运地是否在大陆，其家人、生活是否在大陆等等。

这也进一步引发主要营运地在大陆的外国企业疑虑。

证期局也同时表示，近期也将持续研议放宽陆资持股上限的可行性，不过强调即使后续放宽陆资持股逾30%提高至50%，亦仅开放台商企业具有控制力者。

中国最大合成云母供应商--中晶(中国晶体新材料控股公司)上日晚间对台湾金管会提出行政诉愿，不服撤件处分，要求恢复办理公开发行。

台湾F股近期突然遭遇监管政策转向，令此前热衷其中的券商无所适从，藉布局陆企扩增版图的如意算盘亦被打乱。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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