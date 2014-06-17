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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 12:31 BJT

《全球汇市》美元在美联储会议前小涨但仍处区间交投，关注伊拉克局势

英镑/美元 日内下跌约0.1%，报1.6962美元，周一曾升逾1.70，为将近五年来首次，因预期英国可能成为2008年金融危机以来率先收紧货币政策的主要经济体。

自英国央行总裁卡尼上周四对政策收紧前景给出新的暗示以来，英镑升幅已超过1%。他的立场意味着，市场将密切关注英国央行周三公布的6月会议记录，以及周二稍后的消费者物价指数(CPI)数据。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3563 1.3573 -0.07 -1.32 1.3745

美元/日圆 101.93 101.83 +0.10 -3.20 105.30

欧元/日圆 138.24 138.21 +0.02 -4.48 144.73

美元/瑞郎 0.8980 0.8972 +0.09 +0.58 0.8928

英镑/美元 1.6962 1.6982 -0.12 +2.45 1.6556

美元/加元 1.0851 1.0842 +0.08 +2.18 1.0620

澳元/美元 0.9359 0.9400 -0.44 +5.00 0.8913

新西兰元/美元 0.8659 0.8675 -0.18 +5.52 0.8206

澳元/日圆 95.390 95.720 -0.34 +1.64 93.850

新西兰元/日圆 88.260 88.340 -0.09 +2.14 86.410

英镑/日圆 172.89 172.93 -0.02 -0.83 174.33

澳元/新西兰元 1.0800 1.0829 -0.27 -0.44 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/郑茵/洪曦/田建华/王兴亚；审校 张荻/王洋/李爽/蔡美珍/石冠兰)
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