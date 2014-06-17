新闻稿：中国的主权信用实力或能经受经济结构调整带来的挑战--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

新加坡，2014年6月17日—穆迪投资者服务公司表示，中国的Aa3评级与稳定展望受到其宏观经济实力以及财政与外部缓冲所支持，穆迪预计中国的主权信用实力应能经受经济结构调整带来的挑战。

然而，政策措施成功与否对中国能否成功应对未来挑战至关重要。为此中国政府所推行的政策更倾向于保持经济长期稳定，而非短期增长，这同样对中国的主权信用实力形成支持。

根据穆迪的基础情景假设，今年和明年中国的实际GDP增长率将小幅回落至6.5-7.5%区间内，而更长期的展望则取决于信贷紧缩政策成功与否以及结构性改革的步伐。

穆迪在与中诚信国际的第七届信用风险年会上提出上述观点。该会议的主题是“中国能否抵御经济结构调整带来的风险？”，并将于今天和6月19日 (周四) 分别在北京和上海举行。

2008-2009年爆发全球金融危机之后， 20世纪90年代中期展开的经济结构改革及2001年中国加入世界贸易组织 (WTO) 所带来的增长红利已经耗尽，而此后靠密集投资拉动的中国经济增长对信贷的依赖度越来越高。

2013年11月十八届三中全会公布的全面深化改革相关政策显示尽管经济增长仍然重要，但中国共产党新一届领导层也意识到20年前确立的经济模式所产生的效益正不断下降，同时加剧了社会矛盾，而深化改革可确保宏观经济和社会的长期稳定。

穆迪从经济实力、体制实力、财政实力、对突发事件风险的敏感性等角度评估中国的信用状况。这是穆迪《主权债券评级方法》 (Sovereign Bond Rating Methodology) 中所采用的四大分析因素，穆迪对其评估等级从“极高”到“极低”不等。

具体而言，穆迪对经济实力给出的评分为“极高”，因为穆迪认为尽管中国的经济增速将放缓，但增长仍保持相对较强，经济崩溃可能性不大。

此外，穆迪就体制实力给出的评分为“中等”，财政实力为“极高”，对突发事件风险的敏感性为“中等”。

虽然中国的评级展望为稳定，但穆迪注意到随着时间的推移，若中国受益于三中全会提出的深化改革措施所带来的增长红利，则评级有上调可能。

另一方面，中国的评级可能有下调压力，其中最大的威胁源自中国经济增长大幅放缓的尾端风险，其原因包括金融体系去杠杆化的无序、房地产市场的崩溃，或大量或有负债成为事实上的负债，从而引发政府财政状况严重恶化。