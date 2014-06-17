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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 12:43 BJT

香港热股：信义光能早盘曾挫近9%，因配股计划触礁

路透香港6月17日 - 中国太阳能玻璃生产商--信义光能控股有限公司 周二称不会进行配股后，早盘曾挫近9%。

信义光能在联交所一份声明中称，董事确认，曾与配售代理就向机构投资者配售股份进行讨论，但建议配售因当前市况将不会进行。

该股早盘曾挫近9%，低探2.08港元；收跌7.46%，报2.11港元，并超于大市恒生指数 0.56%跌幅。

据路透周一获得的销售文件显示，信义光能透过配售代理花旗 和汇丰 ，按每股2.14-2.21港元在市场上配售4亿股新股，集资约8.56-8.84亿港元，主要用于现有及未来的太阳能发电项目之资本开支。配售价较周一收市价折让3.1-6.1%。

分析师称，信义光能配股计划触礁，可能与市场资金抽紧有关，因近期多支新股招股合共集资至少100亿港元。

信义光能的主要股东为信义玻璃 。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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