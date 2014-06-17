美洲金融：阿根廷在债务官司上失利，但仍郑重声明会如期偿债

路透华盛顿/布宜诺斯艾利斯6月16日 - 阿根廷总统费尔南德斯周一郑重表示，一定会找到一个偿还阿根廷重组债务的办法，尽管该国在与坚决不买帐的投资者的长期官司中遭遇重大挫折，加大出现新违约的风险。

在美国最高法院拒绝受理阿根廷旨在防止出现违约的上诉后几个小时，费尔南德斯表现得很不服气，猛烈抨击美国法院反复做出不利于阿根廷政府的裁决。

她还表示，阿根廷是不买账债权人“敲诈勒索行为”的受害者，自阿根廷2001-2002年发生1,000亿美元的主权债违约以来，这些债权人一直拒绝参加债务重组交易。

但费尔南德斯称，她仍然对谈判持开放态度，并坚称她将继续向接受就违约债务展开重新谈判的逾90%的债权人偿债。

“阿根廷将履行自己的义务，不会在重组债务上违约，”她在电视转播的讲话中说。