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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 12:50 BJT

中国债市：贷款基础利率LPR报价微跌1bp，打破此前两个半月稳势

路透上海6月17日 - 中国全国银行间同业拆借中心数据显示，贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周二微跌1基点(bp)，至5.76%，打破此前两个半月稳势。

一年期为现有唯一LPR品种，此前一次变动为4月1日，自3月31日的5.76%上涨1bp至5.77%。

LPR作为利率市场化的产物，可以作为银行间债市利率互换(IRS)交易的基础利率，自2013年10月下旬起正式发布。根据此前情况来看，其成交极为清淡，IRS基础利率仍以七天期回购和shibor(上海银行间同业拆放利率)等为主。

LPR报价银行团现由九家商业银行组成，全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各一家报价，对其余报价进行加权平均计算后，得出贷款基础利率报价平均利率，并于11:30对外发布。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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