主要国家经济指标预测--6月18日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月17日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 5月 -1.2% +5.1% 进口(较上年同期) +1.7% +3.4% 贸易收支(亿日圆) 逆差11,720 逆差8,089 6月18日(三) 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 7.4 1100 美国抵押贷款市场指数 6月13日当周 -- 387.1 再融资指数 -- 1,528.9 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 4月 +0.6% -0.4% 1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字969 赤字811 1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 -- 0.25% 美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元) -- 450 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.3% 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第一季 +1.2% +0.9% (根据生产计算，较上年同期) +3.7% +3.1% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 -- 正19 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月17日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 +0.3% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 +0.1% -- (较上年同期) -0.8% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 顺差18.51 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差35.05 -- 0830 英国CPI(较前月) 5月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.7% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +2.4% +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.6% 0830 英国PPI投入指数(较前月) 5月 -0.9% 持平 (较上年同期) -5.0% -4.1% PPI产出指数(较前月) -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.5% +0.7% PPI核心产出指数(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.1% 0900 欧元区劳工成本 第一季 +0.9% -- 0900 德国ZEW经济景气判断指数 6月 29.8 35.0 ZEW现况指数 67.7 62.6 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月14日当周 +0.4% -- 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.1% +2.0% 核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.0% +1.9% 1230 美国实质所得 5月 -0.1% -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 100.1 103.4 建筑许可年率(万户) 99.1 105.0 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月14日当周 +3.5% -- 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 +0.3% -- 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 盈余14 盈余13 截至3月31日的年度经常帐 赤字63.2 赤字63.7 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。