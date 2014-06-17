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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--6月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
    
    6月17日(二)
    2350  日本出口(较上年同期)                            5月        -1.2%      +5.1%
             进口(较上年同期)                                        +1.7%      +3.4%
             贸易收支(亿日圆)                                   逆差11,720  逆差8,089
    
    6月18日(三)
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             6月        0-9-0      0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           6月         --          7.4
    1100  美国抵押贷款市场指数                        6月13日当周     --        387.1
              再融资指数                                              --      1,528.9
    1230  加拿大趸售贸易(较前月)                          4月        +0.6%      -0.4%
    1230  美国经常帐(亿美元)                            第一季     赤字969    赤字811
    1800  美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标                  --        0.25%
          美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元)                    --          450
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 5月         --        -0.2%
                            (较上年同期)                              --        -0.3%
    2245  新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季)  第一季      +1.2%       +0.9%
                                (根据生产计算，较上年同期)          +3.7%       +3.1%
    2330  路透短观调查日本制造业景气判断指数               6月         --         正19
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值
    
    6月17日(二)
    0130  澳洲新车销售                                    5月        +0.3%        --       
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     5月        +0.1%        --
                          (较上年同期)                               -0.8%        --
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    4月    顺差18.51        --
                 全球贸易收支(亿欧元)                            顺差35.05        --   
    0830  英国CPI(较前月)                                 5月        -0.1%      +0.2%
               　 (较上年同期)                                       +1.5%      +1.7%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.1%      +0.2%
                            (较上年同期)                             +2.4%      +2.5%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 +0.1%      +0.2%
                                        (较上年同期)                 +2.5%      +2.6%
    0830  英国PPI投入指数(较前月)                         5月        -0.9%       持平
                      (较上年同期)                                   -5.0%      -4.1% 
               PPI产出指数(较前月)                                   -0.1%      +0.1% 
                       (较上年同期)                                  +0.5%      +0.7% 
               PPI核心产出指数(较前月)                                持平      +0.1% 
                          (较上年同期)                               +1.0%      +1.1% 
    0900  欧元区劳工成本                                第一季       +0.9%        --  
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         6月         29.8       35.0 
              ZEW现况指数                                             67.7       62.6 
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           6月14日当周      +0.4%        --  
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 5月        +0.4%      +0.2% 
                　　　　　　　　 (较上年同期)                        +2.1%      +2.0% 
              核心CPI(较前月)                                        +0.3%      +0.2% 
                     (较上年同期)                                    +2.0%      +1.9% 
    1230  美国实质所得                                    5月        -0.1%        --
    1230  美国房屋开工年率(万户)                          5月        100.1      103.4 
              建筑许可年率(万户)                                      99.1      105.0 
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         6月14日当周      +3.5%        --  
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     5月        +0.3%        -- 
    2245  新西兰经常帐(亿新西兰元)                      第一季       盈余14    盈余13 
              截至3月31日的年度经常帐                                赤字63.2  赤字63.7  (完)
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