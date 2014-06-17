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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 13:00 BJT

香港个股：远东宏信发行2亿美元高级永续证券，票面息率5.55%

路透香港6月17日 - 于中国从事融资租赁业务的远东宏信 周二称，计划发行本金总额2亿美元的高级永续证券，票面息率为5.55%。

该公司于联交所一份声明中称，拟将是次发行所得款项用作营运资金及公司通常用途。

该批证券的发行价为本金额的100%，发行日为6月23日，已申请在联交所上市。汇丰银行、澳新银行 、星展银行 以及渣打银行负责发行安排。

远东宏信周二早盘收跌0.17%，报5.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校)
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