台湾债市：10年期公债殖利率收升至两个月高位，持券信心脆弱

* 台债殖利率全线走扬，10年指标券最后回补日殖利率大弹 * 10年指标券殖利率创两个月高位；五年指标券创五个月高位 * 明日103/6区间料在1.55-1.60%，103/9则在1.10-1.15% 路透台北6月17日 - 台湾指标公债殖利率周二大幅收高。交易员表示，今日是10年公债 103/6增额券空单最后回补日，但殖利率不跌反升，持券信心脆弱之下，失望性卖压令台债 殖利率曲线全线上扬。 10年公债连续图 显示，今日指标10年券殖利率收报1.5790%，是两个月高 位；五年指标券 收报1.1347%，亦创五个月高位。10年和五年券此前高位分别是 4月14日的1.579%和1月16日的1.1380%。 交易员表示，今日是103/6R发行前交易最后一日，原本预估至少有空单回补的行情，但 盘初卖压涌现后接手买盘迟疑，令持券信心崩溃，引发接连的停损卖压。也有部分不愿在10 年券103/6R停损，但进场五年公债103/9放空避险，令五年公债殖利率升势更甚10年券。 “今天就是多杀多的行情，看到殖利率弹那么多，买的人更往后退了。”一位票券商交 易员说。 也有交易员表示，特定大型银行在103/6R期持券已满三分之一，因此未能在场上再接入 筹码，不过大型银行在现券103/6期仍有酌量承接，以其惯有的缓慢步伐增加持券。 台湾央行上周五标售的10年103/6R期公债得标利率为1.553%。落在市场预估1.538-1.56 %区间内，较上次同年期公债标售得标利率1.532%走升2.1个基点。各行业的得标比重方面， 银行业得标比重65.5%、证券业15.5 %、票券业1.5%、保险业17.5%。 **暂时先观望美联储会议** 交易商表示，今日不只10年期公债殖利率大弹，新一期103/9期五年公债殖利率也大幅 上扬，主要还是市场揣测在财政部下周将公布的第三季公债发行计划中，新一期的五年公债 可能将在最快下周就会上场所致。 此外，他们也提及，目前103/9期也仍在发行前交易，放空不必成本，使它成为空方的 集中标的。 但一位外商交易员认为，五年券103/9期殖利率大弹，若从养券的角度来看已是不错的 标的。 “若是美联储的会议结果没有什么变化，下周台湾央行也应该不会有变化。如果短期内 没有要升息，这样五年券的利率的确还不差。”该交易员表示。 至于后市的变化，一位票券商交易员认为，10年公债103/6期这样的大弹，短期殖利率 已不易再回到1.55%附近的水位，估计殖利率可能还要在目前的水位盘整一下，并且密切关 注美联储的会议结果。 明日103/6R期将并入现券103/6期交易。交易员认为，不妨观察大型银行明日对103/6期 公债的态度而定，因增额券合并入现券之后，大型银行已无持券达上限的问题。 他们预估，明日103/6区间料在1.55-1.60%，103/9则估在1.10-1.15%。 外界广泛预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)会在周二和周三的会议上将每月购债 规模再缩减100亿美元，即便还有其他动作，也不会是什么具体的政策举措。 台湾央行将在下周四(26日)召开第二季理监事会议。市场多半预期，本次央行仍将维持 1.875%的重贴现率不变，是连续第12季维持利率不变。（台湾利率预估请见 ） 美国公债价格周一大多持平，因美国公布的经济数据强劲，抵消稍早因伊拉克和乌克兰 紧张局势带动的避险买盘。指标10年期公债 升1/32，收益率报2.60%，稍早一度 跌至2.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R +3.90 1.5790 1.5350-1.5845* 187.5 5 103/9 +4.72 1.1347 1.0900-1.1360* 83.0 *表该期券新高。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/17(二)：英国5月CPI、PPI购入指数和産出指数、德国6月ZEW经济景气判断指数和现 况指数、美国5月CPI和实质所得、房屋开工年率、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期 两日的议息会议、欧洲央行管理委员会会议； 6/18(三)：中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国5月PPI、路透短观调查 日本6月制造业景气判断指数、美国FOMC宣布利率决定； 6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请 失业金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议； 6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售 、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5760 5 103/4 1.1250 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)